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中電信賺184億減3%

2019-10-29 列印
  中國電信（728）昨公佈，截至今年9月底止首三季賺183.89億元（人民幣，下同），按跌3.4%，若撇除中國鐵塔（788）去年第三季上市帶來的特殊收益，純利則按年升2.5%。除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為919.7億元，升13.8%。中電信表示，與中聯通（762）共建共享合作，有助高效建設5G網絡，將盡快推出5G服務。

  期內經營收入2828.26億元，按年微跌0.8%，當中主要的服務收入為2714.84億元，按年升2.5%；商品銷售等非服務收入72.58億元，則跌52.8%。中電信指，期內採用新租賃準則列帳，令資產負債率上升，也令成本結構有較大變化，在實施初期對利潤有一定影響。
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