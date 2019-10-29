祈耀年表心跡 爭做滙豐CEO

祈耀年重申，8月滙控宣佈人事變動時，預計聘任新任行政總裁的整體過程，需時6至12個月。而擔任臨時總裁數月至今，他致力於提高公司業績，包括改善歐美地區業務等；所做的決定亦求合乎公司業務發展。
滙控前任行政總裁范寧（John Flint）於今年8月突然離任，隨後祈耀年接過臨時棒，外電報道他有意爭取坐正行政總裁一職，並着手開展新的節流計劃。
市傳滙控已任命獵頭公司Egon Zehnder物色新任行政總裁人選，包括花旗環球零售業務行政總裁鮑史汶（Stephen Bird），以及皇家太陽聯合保險（RSA Insurance Group）行政總裁赫斯特（Stephen Hester）；祈耀年亦為熱門人選之一。
滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）曾表示，希望新任總裁可了解環球，以至各地區貿易和資金流向趨勢，亦可更有效分配人力和資本等資源。
LV母企洽購美珠寶商Tiffany
法國品牌Louis Vuitton（LV）母公司LVMH證實，已經就潛在收購事宜，接洽美國珠寶零售商Tiffany & Co，惟未有披露任何財務細節。
該公司在聲明中稱，基於近期的市場傳言，LVMH集團證實已經就可能的交易與Tiffany進行初步磋商，但不能保證磋商將得以達成任何協議。
路透引述一名消息人士指出，LVMH在本月稍早向Tiffany提交不具約束力的初步報價。
另一名消息人士稱，報價為每股估值約120美元，相當於收購價格145億美元。