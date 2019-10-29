減息預期升溫 硬脫歐風險減 中美貿協報喜 標指創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27090點，升132點；納斯達克指數收報8325點，82點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.82港元，較香港收市價跌0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見322.52港元，較香港收市價升0.52港元。
杜指升132點
國際貿易關係方面，美國總統特朗普表示，希望提前簽署中美第一階段貿易協議，並預期將在智利舉行的亞太經合組織（APEC）會議上，簽署與中國達成的貿易協議。
經濟方面，美國聯儲局將從周二開始召開為期兩日的貨幣政策會議，市場普遍預計聯儲局將在周三宣佈減息四分一厘。根據芝加哥商品交易所（CME）聯儲局觀察工具，目前市場預計10月減息0.25厘機會率為93.5%。分析稱，相對於聯儲局是否減息，市場更加關心聯儲局是否會暗示減息步伐和幅度。
此外，市場亦關注日本央行和加拿大央行於本周召開的議息會議。但除了FOMC決議外，本周最重磅的數據為美國非農就業報告。分析指出，若美國經濟數據繼續表現疲軟，可能令市場對聯儲局年內再度減息預期升溫。
英國脫歐再有新進展，歐洲理事會主席圖斯克周一宣佈，歐盟同意將英國脫歐期限延遲至2020年1月31日，預計該決定將通過書面程序正式獲確定，這意味着英國再次避免無協議脫歐的風險。
美企財報仍受關注，截至上周五，標普500成份公司中約有40%已公佈第三季財報，其中80%盈利超出預期，這一比例高於五年平均水平。但從整體來看，這些公司盈利僅比預期高出3.8%，超出幅度低於五年平均水平。
港股曾重上二萬七
港股方面，有傳中美第一階段貿易協議內容商討接近尾聲，加上中共四中全會揭幕，市場憧憬有刺激政策出台，帶動中港股市向好，恒指昨日一度升338點，高見27005點，創9月16日以來新高。惟重磅股滙控（005）中午公佈季度業績，第三季盈利遜預期，拖累大市升幅收窄，恒指收報26891點，漲223點，大市成交809億元。