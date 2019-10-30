內地經濟增長下調 候議息結果 美股牛皮偏軟

美國聯儲局昨晚開始一連兩日的議息會議，並將於香港時間周四凌晨二時公佈結果，投資者關注聯儲局對經濟以及息口走向的評論。除了議息之外，美國總統特朗普遭彈劾事件的進展，亦會左右後市走勢。
經濟數據方面，美國8月份二十大城市樓價指數，按年上升2.03%，略低於市場預期的2.1%。港股在美國的預託證券普遍偏軟，中國移動(941)預託證券早段跌0.6%，中石化(386)跌0.9%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27071，跌19點；納斯達克指數收報8276點，跌49點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.48港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見315.14港元，較香港收市價跌1.86港元。
中國社科院宣布下調內地今年經濟增長預測，消息影響中港股市反覆走軟。期指結算前夕，恒指高開136點至27027全日高位，創9月16日以來的新高，惟A股表現欠佳，本港市況隨即「走樣」，收造26786，走低104點，險守10天線。大市成交金額788億元。
滙控與騰訊拖低恒指74點
中國社科院發佈《經濟藍皮書》，指出外部衝擊引起經濟增長預期下調，預計2019年下半年內地經濟增速為6.1%，全年增速為6.2%，較社科院5月底時預期的6.4%，下調0.2個百分點。內地股市走勢偏弱，跌幅不斷擴大。上證指數收報2954，跌0.87%；深成指數收報9746，降0.57%，兩市成交合計5390億元人民幣。
大笨象滙控(005)與股王騰訊(700)成為拖累大市走弱元兇，合力質低恒指74點。滙控跌1.33%收報59.45元；遊戲有份獲批的騰訊下降1.55%收報317元；萬洲(288)首三季生物公允價值調整後盈利升37%，績後獲多間大行看好，股價上揚5.75%收報8.27元，為表現最佳藍籌股。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期中港股市累積不少升幅，業績高峰期下，滙控上季成績較差，同時騰訊股價亦表現失色，拖累恒指未能企穩27000大關，預期焦點公司業績的公佈將續左右大市短期走勢，恒指料於26500點至27000點之區間反覆上落。