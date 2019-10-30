  • 2019年10月30日 星期三
  • 22º
  • 62%
熱門： 黃之鋒何君堯修例風波李嘉誠花見小路

日報新聞 > 財經

摩通料明年港銀盈利跌45%

2019-10-30 列印
        摩根大通發表報告指出，香港社會動盪已持續4個多月，未有緩和跡象，有關負面影響已反映在惡化中的樓價、零售消費等經濟數據上。摩通就本港銀行因此所受的潛在影響進行了壓力測試，結果顯示在惡劣情況下，估計本港銀行明年及後年的盈利最多跌45%及67%，尤其恒生（011）及東亞（023）最受影響。另外，滙控（005）周一公佈季績後，大部份證券商均看淡其前景。

  壓測結果顯示，估計2020年本港銀行的潛在利潤將下跌24至45%，2021年的利潤跌幅更達39至67%，並導致銀行的股本回報率大降2.4至5.7個百分點，而普通股權一級資本比率（CET1）則大降129至481點子，恒生在同業中或面臨最大的壓力，因為其組合集中於港元計價為主等，僅次恒生受壓的銀行則為東亞，因其盈利基礎較小。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd