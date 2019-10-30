投資收益增五成 國壽首三季多賺1.9倍

期內每股盈利2.03元，同比升1.94倍。單計第3季，純利更較去年同期大升4.83倍，至201.03億元。國壽昨日收市報19.74元，逆市升0.2%。
國壽於第3季度表現亦亮眼，純利按年飆升4.83倍，達201.03億元，營業收入同比增近25%至1667.91億元，基本每股收益按年大幅擴張近5倍至0.71元。
上季純利飆4.83倍
國壽在業績報告指出，今年首三季實現保費收入4970億元，同比增6.1%。此外，保費結構不斷優化，保障型業務快速增長。加上銷售隊伍穩步擴量，質態持續改善，期末銷售隊伍達195萬人，較去年底增加約18萬人。
今年首九個月營業收入按年增15.4%，至6240.24億元，純利按年升1.9倍，至577.02億元。期內新業務價值同比升逾兩成。核心業務方面，首三季實現保費收入按年增6.1%，至4970.47億元。其中，首年期交保費、續期保費及短期險保費收入分別提升4.7%、5.9%及31%至990.53億元、3348.32億元及612.15億元，三者分別約為總保費貢獻兩成、七成及一成收入。
保費上升同時，公司首三季退保率下降2.78個百分點至1.67%，帶動退保金按年減少近6成至437.39億元。此外，主要受益於公開市場權益類資產投資收益的大幅增長增加，公司於投資收益方面錄得5成增長至1262.39億元，並實現總投資收益1344.87億元，淨投資收益1139.03億元，總投資及淨投資收益率分別達5.72%及4.83%，同比提升231及21個基點。