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港新晉富裕階層 逾六成有財務壓力

2019-10-30 列印
        券商嘉信理財發布調查表示，近三分之二的本港新晉富裕階層，對個人財富增值感到憂慮，主要是因面對照顧自己及支持家庭的財務壓力；而受訪者的整體財富指數為53.82，滿分為100。

  嘉信理財公布首個「香港新晉富裕階層財富健康指數」調查結果，訪問1010名本港新晉富裕階層人士，年齡介乎18至65歲之間，每月收入為2萬至8萬港元。

  面對壓力，僅有41%的新晉富裕階層對個人財務狀況感到滿意；35%認為財務上準備充足。財務壓力主要來自於退休儲備、未來醫療開支以及足夠的應急儲備等方面。而新晉富裕階層難以制定達成財務目標的時間表，調查顯示，受訪者認為達成目標平均需時23.27年。

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