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大新料全年壞帳比率或升

2019-10-30 列印
        大新銀行（2356）公佈，推出稅務貸款優惠，最低稅貸實際年利率為1.68厘。銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，稅貸增長去年錄得雙位數增長，期望今年稅貸業務有雙位數字增長，又指該行的私人貸款表現優於巿場。

  鄧子健表示，本地市場私人貸款年初曾錄得低單位數的增幅，截至9月底止，市場私人貸款較去年底錄得輕微跌幅，但預期第四季及全年的私人貸款仍會有輕微增長，不過他指出，預計表現將較去年遜色。

  他又指出，目前旗下銀行私人貸款質素平穩，未見拖欠的情況有惡化，但由於滯後情況，預期年底的壞帳比率上升的風險偏高。

        
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