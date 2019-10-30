中國飛鶴今招股 最多集資89.3億

雖然再有中型新股打退堂鼓，招股結束後擱置上市計劃，但大批新股仍前仆後趕上市，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（6186）接力，有望成為本港今年第三大集資新股，據悉，雖然是次上市並無引入基礎投資者，但國際配售部份已經足額認購。



飛鶴今日起招股，最高集資額達89.3億元，按現時定價區間計算，飛鶴市盈率約為12.2至16倍，但面對較為龐大的集資規模，公司沒有選擇引入基石投資者，該公司執行董事、副董事長兼首席財務官劉華表示， 在是次發行中，管理層認為應更看重股東結構，並希望可以引進更多國際優質的長線基金，因此在與保薦人等專業機構探討後作出該決定。



本港今年大型集資新股頻頻出現「煞停」情況，較飛鶴集資額更大的百威亞太（1876）和ESR（1821）亦曾在無基石投資者的情況下展開招股，其後均曾擱置上市計畫。劉華表示，現時中國嬰兒奶粉行業整合速度快，公司長遠增長潛力很大，再加上是次定價不高，不擔心會因缺乏基石投資者而影響上市計劃。



該公司執行董事兼總裁蔡方良指，飛鶴產品市場定位於中高端人群，而公司未來會專注在高端及超高端奶粉市場，延長其產品線，包括生產覆蓋4至6歲適齡兒童的奶粉。



JS環球生活擱置上市



家電製造商JS環球生活（1691）昨日宣佈在考慮現行市況等多種因素下，決定擱置上市計劃，成為今年第4家在截止認購後，叫停全球發售計劃的新股。另外，據市場消息指，預製混凝土構件製造商遠大住工（2163）國際配售部份已錄得超購，預計11月6日掛牌。