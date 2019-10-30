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復星擬售狼隊20%股權 傳叫價最高達10億

2019-10-30 列印
        英國「《金融時報》」報道，復星國際（656）計劃出售旗下英超球會狼隊（Wolverhampton Wanderers）的20%股權，叫價約為5000萬至1億英鎊（約5.04億至10.07億港元），意在評估投資者對狼隊分拆上市的興趣。

  報道指，復星此次售股已持續數月，但仍未吸引到買家；狼隊的估值約為3.5億英鎊（約35.25億港元）。

  狼隊球會主席施瑜（Jeff Shi）證實，復星正在考慮出售股份，主要是測試市場反應，以觀察狼隊的估值；狼隊球會亦正尋覓合適的策略投資者，協助球隊推廣至中國以外的地區。

  復星於2016年7月以4500萬英鎊（4.53億港元）全資收購狼隊。
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