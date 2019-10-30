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中鋁上季純利倒退84%

2019-10-30 列印
        中國有色金屬龍頭企中國鋁業（2600）昨收市後公布，第3季度股東應佔淨利潤按年大跌83.9%至約1.03億（人民幣，下同），每股基本收益0.003元；期內營業收入錄得507.7億元，按年升17%

  累計首3季，中國鋁業錄得淨利潤8.08億元，按年跌44.66%，每股基本收益0.038元；期內營業收入按年升15.9%至1457.09億元。

  另一有色金屬企洛陽鉬業（3993）第3季業績亦不樂觀，第3季盈利按年大跌57%至4.36億元，每股盈利0.021元。相反，期內營業收入錄得234.3億元，按年大升289%。
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