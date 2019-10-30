中環IFC外望——新遊戲獲批難阻騰訊跌見三月低

騰訊控股（700）昨被工信部列入最新電訊業務經營不良名單，不過亦有利好消息，其旗下三款遊戲昨日通過廣電總局最新遊戲版號審批，但難阻騰訊昨日股價受壓，曾跌破320元，全日跌1.55%，收報317元，幾乎接近三個月來的歷史低位。



工信部昨日公示，今年第三季度，包括騰訊在內的21家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，受到電信管理機構行政署罰並被納入電訊業務經營不良名單。此外，有1家企業因行政署罰被納入電訊業務經營失信名單。



原國家新聞出版廣電總局網站昨日亦公布新一批進口遊戲版號，審批時間為10月25日，共12款遊戲獲批。其中包括騰訊的《獵人》、《仙劍奇俠傳4》及《新超級馬力歐兄弟U豪華版》三款遊戲。



市場較為關注的《新超級馬力歐兄弟U豪華版》為Nintendo Switch遊戲，這意味着騰訊代理的國行版Switch遊戲機或將很快推出。今年7月，騰訊宣布將作為任天堂在中國的代理方，引進任天堂新的遊戲平台Nintendo Switch。



太陽城攻酒店賭場 1.66億入主菲公司



太陽城集團（1383）再擴大東南亞賭場版圖，斥資11億披索（約1.66億港元）收購菲律賓投資公司SunTrust 51%股權，用以在馬尼拉發展五星級酒店及娛樂場綜合大樓，是繼柬埔寨及越南後，第三個東南亞據點。



太陽城公佈，周二完成收購在菲律賓證券交易所上市的SunTrust 51%股權，即11.475億股，當中8.475億在上周五至周二於公開市場收購，平股每股0.945披索，另外3億股以私人出售方式收購，兩者總價格為11億披索，太陽城以融資方式支付。SunTrust是太陽成進入菲律賓的上市工具，主要從事租賃業務及投資控股，管理房地產物業及交通運輸服務。



同時，SunTrust與Westside簽訂共同開發協議，SunTrust將承租項目地盤以開發主酒店娛樂場，年租1060萬美元，為期20年，並提供博彩分成，SunTrust亦成為唯一及獨家經營商及管理人。



高瞻