會後聲明指將評估利率路徑 儲局減息0.25厘 杜指升115點

美國聯儲局今日凌晨兩點公佈議息結果，減息四分一厘。會後聲明刪除自六月起使用的內容，即採取適當行動去支持經濟擴張，改為表示會繼續留意數據，評估適當的利率路徑，分析認為聯儲局暫時不會進一步減息，以便觀察未來數月的經濟狀況。至於今次減息的決定有八票支持，兩票反對，認為應維持利率不變。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27186點，升115點；納斯達克指數收報8303點，升27點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.50港元，較香港收市價升0.3港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見316.33港元，較香港收市價升0.13港元。



在公佈議息結果之前，外圍股市觀望氣氛濃厚。市場盛傳中美貿易談判又生波折，路透引述消息指出，中美兩國領導人下月赴智利出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，可能不會簽署首階段貿易協議。不過，報道指，中美雙方的談判尚未破裂。



彭博引述北方信託首席經濟師Carl Tannenbaum表示，有委員期望今次是「鷹派減息」，即在會後議息聲明發出強烈訊息，明言寬鬆周期已結束，但會保持政策靈活性。



分析指，儘管中美貿易前景不明朗及環境經濟疲弱，但過去兩次減息已足夠應付。約翰霍普金斯大學經濟教授Jonathan Wright亦表示，今次議息結果將帶來爭議，因為上次減息後，美國經濟數據未見轉壞，也有不少沒有投票權的聯儲局委員不認同減息。



前聯儲局主席格林斯潘曾在1995年及98年面對類似情況，當時的「中期調整」均是連減三次息。



上季GDP增1.9%高預期



經濟數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)的年率化初值，為增長1.9%，高於預期的1.6%。就業市場方面，美國私人企業10月新增職位12.5萬個，高於市場預期的12萬個。



此外，港股續受中美貿談消息左右，傳兩國可能無法趕得及於下月在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署首階段貿易協議，加上觀望美聯儲議息結果，期指結算日，恒指低開低走，午後反覆走軟，盤中曾挫183點，低見26602點，收報26667點，跌119點，失守10天線（26745）；國指跌幅較大，收報10479點，跌67點，成交金額752億元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，利淡中美貿談消息接二連三出現，加上日前恒指挑戰企穩二萬七關不果，短期大市或跌穿26500，甚至反覆下試26000關。回顧今年前兩次美聯儲局減息後的股市表現，而當中美股皆出現較大的調整，當然其表現或是投資者借利好消息而獲利出貨，故他對港股及外圍股市的後市走勢感到審慎。