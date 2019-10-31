渣打報喜 預期增派息

英國國會下議院當地時間周二以四百三十八票對二十票，壓倒性通過提前於十二月十二日舉行大選。首相約翰遜期望執政保守黨能取得勝利，並在下議院重奪大多數議席優勢，打破目前的僵局，在明年一月三十一日新限期屆滿前，帶領英國有序脫歐。不過，有分析家認為，儘管保守黨在民調中領先，但大選結果難以預料，對約翰遜而言，這是一場政治豪賭。 投票時有數十名議員棄權。這項議案預料很大機會能在上議院通過，正式成為法例。今次將會是自從二○一五年以來，英國第三次舉行大選，也是自一九二三年以來，首次在十二月聖誕節前舉行大選。 在表決結果公佈之前，議事廳內已籠罩着競選運動和拉票的氣氛。約翰遜發言時指：「現在是時...

2019-10-31