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渣打報喜 預期增派息

2019-10-31 列印
        渣打集團（2888）公佈，截至今年九月底止第三季，除稅前法定溢利11.05億元（美元，下同），按年增長4.05%。受季績勝預期及預告增加派息刺激，渣打股價逆市升2.8%，收報71.25元。

　　期內除稅前基本溢利12.38億元，按年增長15.81%，好過市場預期。普通股股東應佔溢利7.3億元，按年升2.7%，按季則升50.4%。上季收入40億元，按年升7%，按固定匯率基準計算則增加8%。有形股東權益回報上升160個基點至8.9%。

社運未造成大影響

　　渣打表示，將專注執行策略，目標在2021年或之前，令有形股東權益回報達10%。集團又稱，按公式運算釐定普通股息，在下半年將產生較高預期股息。
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