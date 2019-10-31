中銀上季溢利升12.3% 首三季淨息差擴十基點

中銀香港表示，全球經濟放緩，中美貿易摩擦持續，再加上本港近期社會活動，本港經濟增長動力顯著下降，旅遊、酒店、零售及進出口貿易受到較大影響，失業率亦回升。雖然股市波動性增加，但金融系統維持有效運作，銀行體系保持穩健。
中銀香港於第三季，淨利息收入按季增1.8%，其中淨息差為1.72%，按年擴闊3個基點，按季則擴闊1個基點。期內，受市場環境影響，投資及消費減弱，淨服務費及佣金收入按季減少16.7%。該行減值準備淨撥備為3.99億元，較第二季度有所減少，主要是因上季有個別公司客戶貸款的評級下降，導致撥備增加，因此上季基數較高。另外，經營支出41.41億元，較去年同期增長8.6%。
銀行體系料保持穩健
回顧首三季，提取減值準備前的經營溢利326億元，按年增加7.3%；提取減值準備前的淨經營收入442.69億元，按年增加7.4%。期內，淨息差按年擴闊10個基點，至1.70%，而已公佈業績的滙豐控股（005）首三季淨息差有所收窄，渣打（2888）則持平。受淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動，淨利息收入321.75億元，按年升10.5%。首三季，淨服務費及佣金收入為84.43億元，較去年同期的高位回落4.9%，主要是因投資氣氛轉弱，股市表現及成交量走低，證券經紀及基金分銷佣金收入下跌。
中銀香港首三季減值準備淨撥備為11.92億元，客戶貸款的信貸成本為0.11%，較去年全年微增1個基點。