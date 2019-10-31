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中行第三季盈利增3%

2019-10-31 列印
  內銀相繼派發季度成績表，中國銀行（3988）昨公布，第三季度淨利按年增3.04%，至455.31億元（人民幣，下同），期內營業收入按年升12.7%，達1401.69億元，基本每股收益0.14元，同比增3.39%。建設銀行（939）第三季純利按年升6.07%，至711.54億元，期內基本每股收益0.28元，較去年同期升3.7個百分點。

  中行截至今年9月首三季，稅後淨利按年增4.11%，至1595.79億元，期內營收按年增逾1成，至4168.57億元。期內，該行淨息差同比下降0.05個百分點，至1.84%，淨利息收入2778.20億元，按年增長5.11%，非利息收入錄得24.64%增長，至1390億元。

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