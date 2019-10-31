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三大電訊周五推5G套餐 商用起步月費128元

2019-10-31 列印
        中移動（941）董事長楊杰昨表示，內地三大電訊商將於本周五共同推出5G商用服務，並在今天公佈收費計劃。有指5G商用起步月費128元（人民幣，下同），最高598元。內地媒體報道，楊杰在一個資訊科技論壇上表示，中移動與中電信（728）和中聯通（762）的5G商用計劃，於今天共同啟動，並推出收費套餐。中國工信部與三大電訊商在中國國際信息通信展覽會上，出席啟動議式，亦在11月1日正式推出。

  另有報道引述運營商內部人士提供的收費內容，最低月費128元，最高598元，不同網速亦有不同收費。三家電訊商在六月已取得5G商用牌照，曾於八月推出免費體驗服務，在上月接受預約，早前指已有逾1000萬戶申請，反應超出預期。
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