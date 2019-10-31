中手游上限定價 暗盤最多升近兩成

近來新股雖然「遍地開花」，陸續有來，但市場反應愈來愈冷淡，本年度「凍資王」中手游超購逾500倍，但可惜「雷聲大，雨點小」，昨日暗盤表現遠不如早前的熱購新股，收市僅升逾4%至19%，另今年集資額第三大的中國飛鶴（6186）雖國際配售已獲數倍覆蓋，但首日孖展認購僅有八千萬，遠未足額。



據市場消息，今年集資第三大的中國飛鶴（6186）目前已得到國際長線基金、中資基金以及對沖基金的認購，國際配售部分已獲得數倍覆蓋。信誠證券聯席董事張智威認為，以往新股招股首日反應普遍偏淡，通常要至最後一日才最多人認購，而因應內地實施兩孩政策，未來奶粉需求會繼續增加，再加上國家政策有心扶持本地企業，其市盈率亦較同業低，因此相信其最後能夠獲得足額認購。



飛鶴首日孖展認購慢熱



輝立證券高級企業融資主任陳英傑則表示，因近期「超購王」亞盛醫藥（6855）上市後表現一般，市場散戶開始趨向審慎投資，相信繼中手游的暗盤表現未如理想後，餘下新股的認購情況會繼續受影響。



今日掛牌的中手游（302）昨日公布分配結果，以招股價上限2.83元定價，公開發售超購近543倍，一手中籤率15%，抽20手穩中一手。上市前夕，其暗盤表現平平，根據輝立交易場資料顯示，中手游暗盤開市報3.5元，較招股價2.83元升23.67%，收報2.96元，升4.59%，每手2000股，不計手續費，一手賺260元。而根據富途暗盤顯示，其暗盤開市報3.16元，之後高見4元，升41.34%，收報3.37元，升19.08%，一手賬面賺1080元。



而另一隻掛牌的雲南建投混凝土（1847）已接近招股價上限3.36元定價，公開發售超購17倍，一手中籤率70%，抽6手穩中一手。不過，其暗盤表現平平，綜合三間暗盤數據，收市均跌逾16%，收報2.8至2.83元，一手最多蝕560元。