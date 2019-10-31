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I.T受累政局中期賺轉蝕

2019-10-31 列印
        I.T（999）昨公布，截至8月底止中期業績，虧損7195.8萬元，去年同期純利為1.13億元。每股虧損6仙，不派息。集團表示，港澳業務受到社會動盪影響。毛利率62.1%，按年減少1.9個百分點。營業額為40.15億元，按年跌1.2%。

  香港及澳門市場方面，零售總收入減少6.2%，至14.6億元，同店銷售下跌5.8%。集團解釋，主要因本港最近的社會動盪，而對旗下業務造成負面影響。而毛利率下降至58.7%，主要由於促銷及折扣優惠活動，令降價促銷情況增加所致。內地市場方面，營業額增長0.8%，至18.7億元；零售總額上升1.3%，近18.6億元，主要得益於同店銷售的增長。
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