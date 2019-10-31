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新濠上季多賺逾六倍 港示威未損業務

2019-10-31 列印
        新濠國際（200）旗下於美國納斯達克市場掛牌的新濠博亞公布，截至今年9月底止第3季業績，純利為8320萬（美元，下同），按年上升6.36倍。每股美國預託證券派息16.512美仙。

  經調整物業EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）約4.18億元，按年上升約39%。期內，集團第三季總營運收益為14.4億元，按年上升約16%。集團表示，總營運收益的增長主要由於轉碼籌碼，以及大眾市場桌上游戲分部的表現改善。營運收入則為1.752億元，按年上升約1.04倍。

  近期本港社會事件持續，主席何猷龍指出，暫時未見集團的澳門業務受到香港示威等影響。
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