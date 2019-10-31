中環IFC外望——李小加：一國兩制存根本缺陷

香港示威事件持續數月仍未解決，港交所（388）早前高調向倫交所「提親」，雖然最後無功而還，有說在這個敏感時機提親，或許具有政治意味。事隔數周，香港政治爭拗尚未平息，港交所總裁李小加（見圖）出席倫敦金屬交易所周年晚宴時就開話「一國兩制存在根本缺陷（fundamental flaws）」。李小加提到一國兩制從開始實施時就存在基本缺陷，中國從不相信港人會尊重有關框架，「缺乏信任基礎，亦是中央一直不願將自主權給予港人的主要原因」。



英國《金融時報》引述李小加講話稱，在現在政治框架下，香港人並無政治權，「香港人應該問自己，需要政治權來做甚麼？」他認為，如果想用來挑戰北京對香港的主權，那將會是死路一條；而如果用來解決本地問題，那北京方面放權就不是問題。



港交所上月突然向倫交所「提親」，計劃斥資約2900億元併購倫交所。直至本月初，港交所宣佈「世紀聯姻」破裂，決定放棄收購計劃，當時李小加講，放棄收購是因為未能取得倫交所管理層的積極回應。不過港府持有港交所權益增至6.12%，有市場人士猜測，令倫交所卻步因素，是港交所未能得到港府監管批准。



10月強積金人均賺2655元



雖然外圍市況仍然不明朗，但強積金投資仍有進帳。強積金顧問公司駿隆昨日發表報告，截至本月23日，10月駿隆強積金綜合指數升1.3%；強積金人均回報2655元。



三大主要成份指數中，股票基金指數10月回報最高，為2.01%；混合資產基金指數則升1.31%，固定收益基金指數微升0.08%。股票基金中，香港股票基金及香港股票（指數追蹤）基金本月分別錄得2.02%及1.94%的回報。預設投資策略（65歲後基金）則錄得唯一的負增長，為負0.42%。



今年初至10月23日，駿隆強積金綜合指數升7.92%，強積金人均回報15049元。期內混合資產基金指數升幅最高，為10.04%；股票基金指數則緊隨其後，錄得9.18%回報。



高瞻