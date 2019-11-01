儲局或停減息 抵銷美企季績理想 憂貿協生變 杜指跌140點

雖然美國企業季度業績普遍理想，但市場仍擔憂中美貿易談判起暗湧，加上聯儲局暗示或暫停減息步伐，美股三大指數周四早段受壓。杜指曾跌247點，見26938點，跌幅相當於0.9%，標普指數亦跌0.77%，至於納斯達克指數亦一度跌0.66%。



智利取消原定於本月中旬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，中美領導人無從簽署首階段貿易協議，市場擔憂中美貿易再生周折。美國總統特朗普在社交媒體撰文，表示在智利舉行的亞太經合組織會議雖然取消，但兩國正在努力找尋一個新地點簽署第一階段的貿易協議；不過，外電引述消息指，中方官員對能否與美國達成長期貿易協議，仍然存有疑慮。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27046點，跌140點；納斯達克指數收報8292點，跌11點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.08港元，較香港收市價跌0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見316.55港元，較香港收市價跌4.25港元。分析師表示，美國聯儲局周三儘管一如預期宣佈減息四分一厘，惟聯儲局主席鮑威爾暗示會暫停減息。這一點也利淡美股。



「股災月」港股力保不失



不過，美國上市公司發表的最季績普遍理想，Facebook上季純利優於預期，受惠於廣告收入勁增29%，創單季新高，刺激其股價早段曾升逾2%。此外，蘋果iPhone手機銷售與服務業收入均超出預期，其股價早段曾升逾1%。



經濟數據方面，截至本月26日止的一周，美國首次申領失業救濟金人數有21.8萬人，較預期的21.5萬人為多，按周增加5000人。



港股方面，滙控（005）旗下的滙豐銀行隨即帶頭宣布減息八分之一厘，帶動其他本地銀行亦跟減，刺激本地地產股及港股造好，恒指高開高收，更升穿10天線（26751），一度登上二萬七關，曾漲341點，但因內地10月製造業PMI數據差過預期，A股走軟，拖累恒指升幅收窄，收報26906點，升239點，創一個半月收市高位，10月「股災月」港股力保不失，全月累升814點。