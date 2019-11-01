滙豐優惠息降1\8厘 港銀減存息

美國聯儲局再減息四分一厘，為年內第三度減息，本港銀行隨即跟隨，由滙豐率先宣佈將最優惠利率（P）下調八分一厘，至5厘；港元儲蓄存款利率則下調0.124厘，至0.001厘，還原去年9月利率水平。其後渣打、恒生（005）及中銀香港（2388）等陸續跟隨，P同減八分一厘，但存息減幅不盡相同，其中渣打及中銀的減幅看齊滙豐，市民日後到三間發鈔行存款，每10萬只得1元利息。由於香港存息低無可低，料難有再下調空間。



是次為本港銀行相隔11年後首次減息，惟滙豐亞太區顧問梁兆基預先表明，是次已是該行今年最後一次減息，即使美國進一步減息，該行亦再無空間跟減。減息後，滙豐、中銀及恒生最新的P為5厘，其他則為5.25厘；儲蓄存款利率方面，除恒生及信銀國際外，其他銀行的存息均為0.001厘，恒生存息為0.01厘，信銀國際則介0.001至0.003厘不等。