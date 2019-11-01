港上季經濟倒退2.9% 連跌兩季陷技術衰退

政府公佈第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，第三季經濟按年收縮2.9%，為十年以來最差。經濟按季則再跌3.2%，連續兩個季度錄得按季跌幅，反映經濟步入技術性衰退。有專家認為，今年政府共花費300多億元刺激經濟，若全年經濟未能保持正增長，反映衰退「相對嚴重」。



政府發言人表示，在全球經濟放緩及中美貿易摩擦影響下，香港經濟自去年起拾級而下，最近受社會事件嚴重衝擊，情況急轉直下。發言人預期，環球經濟增長短期維持偏軟，香港出口難有明顯改善，加上社會事件衝擊未見減退跡象，將繼續影響私人消費及投資情緒，今年餘下時間香港經濟仍面對顯著下行壓力。



近月所有企業調查顯示，營商氣氛非常悲觀。考慮到首三季經濟按年收縮0.7%，以及經濟表現短期難有起色，政府預計今年全年經濟很可能出現負增長。香港對上一次出現經濟衰退已是2009年初，當時GDP連續四季按季出現倒退。



營商氣氛非常悲觀



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，早前政府提出超過200億元紓困措施，加上《施政報告》的建議，共約花費300多億元刺激經濟增長，數額大概是香港一年本地生產總值超過1個百分點，若今年全年經濟未能保持正增長，證明衰退「相對嚴重」。此外，若然300多億元未能在今年全數投入，也自然會出現負增長。



麥萃才指，儘管近月旅客數字下跌，對香港旅遊、零售、酒店等行業有影響，但若社會風波能盡快平息，讓外國取消對港的旅遊警示，旅客數字自然能回復至過往水平。若然衝突持續，則可能打擊香港作為國際金融中心地位，不排除外資選擇在香港集資時有所顧慮，甚至香港資產也會流走。



