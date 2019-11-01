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美高梅第三季EBITDA增四成

2019-11-01 列印
　　美高梅中國（2282）的控股股東美高梅國際酒店公佈，截至今年9月底止第三季業績，美高梅中國經調整物業EBITDA為1.82億美元，按年增加40%，收益淨額為7.38億美元，按年增加22%。

        在美高梅中國的收益淨額當中，美獅美高梅佔當中的3.64億美元，按年增加一倍多，至於澳門美高梅則佔3.74億美元，按年下跌13.9%。截至今年9月底止9個月，美高梅中國的整體收益淨額21.78億美元，按年上升23.5%。

　　在今年第三季，經調整物業EBITDA利潤率為24.7%，而去年季度則為21.5%，按年上升3.2個百分點。集團表示，增加主要是由於美獅美高梅處於營運起步階段，持續增長所致。

　　經貴賓賭枱贏率調整的收益淨額為6.99億美元，按年增加19%。

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