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中石油料維持穩定派息 　　中石油（857）管理層昨日在電話會議上表示，下游煉化銷售市場競爭激烈，加上需求放緩，預計第四季將面對更多挑戰；同時強調，儘管今年環境較困難，但公司仍有能力有意願維持穩定的派息政策。

2019-11-01 列印
　　中石油日前公佈第三季業績，純利按年大跌近六成至88億元（人民幣，下同）；首三季純利亦按年減約23%至373億元。

　　主要原因包括國際油價下降，以及內地成品油產能過剩、市場競爭激烈等。中石油管理層昨日稱，第四季非傳統旺季，料業務表現與第三季相近；未來會努力減低下游市場營運成本，優化內部的管理，以改善利潤表現。

　　上游開採方面，中石油稱，上游業務增長強勁，有助增加產能，預計未來兩三年石油產量會有上升；未來仍會繼續大力勘探油田。

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