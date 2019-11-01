中石油料維持穩定派息 　　中石油（857）管理層昨日在電話會議上表示，下游煉化銷售市場競爭激烈，加上需求放緩，預計第四季將面對更多挑戰；同時強調，儘管今年環境較困難，但公司仍有能力有意願維持穩定的派息政策。

主要原因包括國際油價下降，以及內地成品油產能過剩、市場競爭激烈等。中石油管理層昨日稱，第四季非傳統旺季，料業務表現與第三季相近；未來會努力減低下游市場營運成本，優化內部的管理，以改善利潤表現。
上游開採方面，中石油稱，上游業務增長強勁，有助增加產能，預計未來兩三年石油產量會有上升；未來仍會繼續大力勘探油田。
《禁蒙面法》實施以來首個萬聖節，慶節熱點蘭桂坊一帶昨晚瀰漫催淚煙！逾千名示威者，不少人戴V煞面具或已化妝，入夜後由維園遊行往蘭桂坊，亦有人一早抵達蘭桂坊入口等待進入，兩批人卻被警方攔截。有激進示威者在...
2019-11-01
中國商用5G啟用 ！工信部副部長陳肇雄昨日在中國國際信息通信展覽會開幕式上正式宣佈，而同日中國三大電信運營商分別公佈了最新5G商用套餐的收費情況，以三十GB數據用量為例，月費大約一百二十八至一百二十九...
2019-11-01
日本沖繩熱門旅遊景點、被列為世界文化遺產的首里城（Shuri Castle）周四凌晨發生大火，在灌救十一小時後方撲滅。據報已有逾四百年歷史的古跡受到嚴重破壞，主殿、北殿和南殿等六個建築物幾乎全毀。當局正調查起火原因，至今未接到有人受傷的報告。 據日媒報道，事發於當地時間周四凌晨二時四十七分。當局接到有人報警，派出三十輛消防車和大批消防員到場開喉撲救，但火勢迅速蔓延，一發不可收拾。根據日本放送協會（NHK）播出的片段，見到整座古建築陷入火海，吐出橙紅色火舌。當地警方引述民眾說，首先起火的是正殿附近，迅速蔓延至北殿和南殿，估計燒毀面積達四千二百平方米。大批民眾聚集在附近圍觀，議...
2019-11-01
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，美聯區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城春櫻閣中層A室，面積1114方呎，三房連套房間隔，以2300萬獲承接，呎價20646元。原業主於82年以121.4萬購入，是...
2019-11-01
雖然美國企業季度業績普遍理想，但市場仍擔憂中美貿易談判起暗湧，加上聯儲局暗示或暫停減息步伐，美股三大指數周四早段受壓。杜指曾跌247點，見26938點，跌幅相當於0.9%，標普指數亦跌0.77%，至於...
2019-11-01
巴黎聖日耳門近況銳不可擋，多得入球效率冠絕全隊的前鋒莫路伊卡迪。今晚法甲作客榜尾的迪安，這名阿根廷射手勢領軍延續對賽優勢，以一場大勝為下周三歐聯壯行色，讓球主客和讓兩球「客勝」照去馬！ （Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:45直播） 不同賽事聖日耳門六連勝，期間入十九球僅失一球，攻守表現均無懈可擊。表現最突出的非伊卡迪莫屬，此子近五戰入七球，今季加盟以來平均每七十七分鐘攻入一球，效率為陣中最高。 近四次交手例大炒 教練杜曹對伊卡迪讚不絕口︰「他很快便融入球隊戰術體系，而且各方面能力相當平均，助球隊提升至另一層次。」 迪安沉淪法甲榜...
2019-11-01
外出用膳多油多鹽又多糖，要控制飲食，還是「帶飯」返工好。Rasonic最近推出了迷你雙層蒸煮盒，特點是輕便小巧，容易操作，且配備真空泵，將分隔式內膽空氣抽出，確保食物保持新鮮。 只需五十毫升水量 早前...
2019-11-01
25歲嘅前港姐冠軍馮盈盈，早排同人夫張頴康喺《解決師》中濕身肉搏兼激咀嘅trailer播出後，睇到人嘩嘩聲！搞到當事人都話要跪低向正印醫生男友寶寶認錯口添！但為劇情需要，坦言可以去得好盡嘅盈盈，日前晚...
2019-11-01
持續的暴力示威，打擊市民外出消費意欲，並令旅客卻步，商店食肆損失慘重。政府向中小企推出支援計劃，表面上是及時雨，中小企卻有苦自己知。在昨午商界餐會上，一名雜貨店東主向特首林鄭月娥訴苦，言詞激動，力陳當局支援中小企計劃不到位，在場的商經局局長邱騰華積極反應，趨前接觸這名「苦主」了解。事件反映當局在非常時期，不能口惠而實不至，必須靈活變通，減省繁文縟節，盡快向中小企伸出援手。 這名年輕商人表示，政府的支援貸款，申請需時，框架不適合，若政府不改轅易轍，提供緊急援助，不少中小企、零售業和年輕企業將會這次危機中倒閉。究竟支援中小企計劃出了甚麼問題？相關部門必須聆聽意見，了解中小企的難...
2019-11-01
受薪董事小組接獲澳洲新南威爾斯省賽馬會的書面證明，表示於來港前稱為Global Exchange的「安采」，在當地最後一次出賽時是佩戴眼罩上陣。故大摩申請「安采」今仗佩戴眼罩出賽而毋須事先測試，已獲批准。 馬場浮世繪
2019-11-01