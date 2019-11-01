阿里傳最快本月港上市 集資額縮至1170億元

路透引述消息人士稱，阿里巴巴擬捲土重來，再次啟動以第二上市形式「回家」計劃，最早將於本月上市，集資額則從原本200億美元「縮水」至最多150億元(1170億港元)，按前日收市價177.53元計，共涉股份約8449萬股，相當於流通股數3.6%。



內地電子商務巨頭、已於紐交所掛牌的阿里巴巴，早前曾因本港政治動蕩推遲赴港上市。若全球最大石油企業沙特阿美的上市計劃推遲至明年，阿里巴巴今次在港上市或成全球新股「集資王」。



路透引述知情人士指，阿里巴巴計劃在11月11日，即「雙十一」購物節後不久，向港交所尋求上市許可，並可能於11月底或12月初上市。阿里巴巴方面對此傳聞不予置評。



或成全球新股「集資王」



該消息人士補充，基於公司規模龐大，及多數投資者已熟悉公司，阿里巴巴希望能跳過發行前針對機構投資者的路演。而阿里巴巴亦希望通過是次上市，籌資100至150億元。不過消息人士提醒，本次上市計劃仍受市場狀況制約。



此外，若阿里巴巴實現赴港第二上市，或威脅科網巨無霸騰訊（700）的地位。論市值，阿里巴巴市值為4622.05億元；而騰訊的市值僅為3910.14億元。至於股價表現，阿里巴巴今年股價累升近三成；而騰訊股價表現一般，至今僅升2.17%。



今年5月盛傳阿里巴巴已向港交所遞交上市申請。《彭博》引述知情人士指，阿里回歸港股，最多集資200億美元，最快於8月下旬啟動上市，並選擇瑞信及中金公司（3908）為其安排。不過，計劃在8月初就出現變數，當時《紐約郵報》引述消息人士指，香港因修訂《逃犯條例》的示威行動持續升級，引致香港機場連續兩天不能正常運作，再加上曾有傳聞解放軍於香港邊境集結，令阿里巴巴要重新考慮上市計劃。







