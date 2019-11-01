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內地10月製造業PMI創八個月低

2019-11-01 列印
　　內地製造業繼續受壓，國家統計局昨公佈，10月中國製造業採購經理指數（PMI）較上月回落0.5個百分點，至49.3，創8個月新低並連續半年低於榮枯線，遜於市場預期。

  當月構成製造業PMI的5個分類指數中，新定單、原材料庫存及從業人員3項指數均位於50榮枯線之下，亦僅有從業人員指數單項環比實現小幅回升，其餘均錄得跌勢。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群稱，10月PMI在榮枯線以下重新回落，表明經濟下行壓力加大。

  從企業規模來看，大型及小型企業PMI環比均下滑0.9個百分點，分別跌至49.9及47.9，中型企業PMI則較上月升高0.4個百分點至49。

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