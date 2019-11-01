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ASM太平洋上季少賺六成

2019-11-01 列印
　　半導體設備供應商ASM太平洋（522）昨早公布第三季業績，期內盈利按年跌63.1%至2.22億元，收入亦按年跌近兩成至41.59億元。不過其行政總裁李偉光仍表示，半導體行業正在復甦，5G基站推動旗下SMT解決方案業務收入按季增長；料明年首季半導體行業將見明顯復甦。

  早前ASM預測第三季收入將介乎43億至46.9億元，李偉光稱，收入未達預期主要因部份收入遞延入帳，受市場因素影響不大。他續指，第三季新增定單總額5.14億美元，按年跌16.9%。但其中的後工序設備分部定單額仍按季升6.2%，主要受益於中國市場，內地部分供應鏈正逐漸本地化，以應對其美方貿易關稅及限制。

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