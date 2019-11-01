中環IFC外望——內地公佈5G Plan 月費最平128元

內地正式迎接「5G」時代來臨，繼昨日中國國際信息通信展覽會開幕式上宣佈5G商用在內地正式啟動，內地三大運營商亦分別在各自官方App公佈5G套餐月費，當中最平套餐費用亦要每月128元（人民幣，下同），最貴則為中移動的家庭版智享套餐，每月高達869元，每個套餐提供最多300GB的5G數據用量。



另外，是次公佈的5G套餐，將因應套餐價格差異而有不同上網速度限制。以中移動為例，是次套餐5G服務權益分為基礎、優享和極速三個等級，其最高限速分別為300Mbps、500Mbps以及1Gbps。



中國移動是次推出的5G套餐將覆蓋50個城市，合共有五個檔次，月費分別為128元、198元、298元、398元以及598元，其對應的5G套餐數據用量分別為30GB、60GB、100GB、150GB以及300GB。而中移動亦推出五個檔次的家庭版套餐，價格由169至869元不等，套餐數據用量亦從30GB至300GB不等。



中國聯通方面，5G套餐合共有七個檔次，分別為129元、159元、199元、239元、299元、399元以及599元，用量由30至300GB不等。另外，其套餐外數據用量收取3元/GB，但當月套餐外數據用量消費滿600元則要暫停當月上網服務。



中國電信與聯通套餐相若，其129元以及169元的5G套餐最高網速則達500Mbps，199元及以上的套餐則可享受最高限速1Gbps。



蘋果擬推虛擬卡 免息分期購iPhone



蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）透露，今年稍後蘋果將推出虛擬信用卡Apple Card，可獲免息分期購買iPhone優惠。



庫克表示，消費者將可以通過Apple Card分期24個月免息購買iPhone。用戶亦將繼續享受Apple Card的所有好處，包括立即獲得新iPhone價格的3%現金回贈，完全不收取任何費用，而且可以直接在iPhone上的蘋果錢包應用程式中管理其支付。



高瞻