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A股造好帶動 恒指重上二萬七

2019-11-02 列印
■恒指昨日升近二百點，重上二萬七大關。
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　　儘管本港陷入技術性衰退，但大市不跌反升，更重上二萬七大關。恒指低開100點報26806點，其後受A股帶動止跌回升，曾急升195點，高見27102點，創9月16日以來新高，並以接近全日高位收市，報27100點，上漲194點，收復100天線（27003），全周亦升433點；大市成交金額793億元。

　　上證指數收報2958點，升1%，中止連續三日跌勢；深證指數則收報9802點，漲1.7%；兩市成交合計縮減至4349億元人民幣。



　　工信部副部長陳肇雄周四公佈，5G商用正式啟動，5G股續見市場資金追捧。長飛（6869）急漲12%，收報13.84元；中通服（552）飆11.1%，收報5.39元；京信通信（2342）抽升8.3%，收報1.96元。手機股舜宇（2382）創逾一年高位，高見131.4元，收升2.1%，報129.4元，為升幅最大藍籌股。

5G商用 概念股受捧

　　百濟神州（6160）獲美國安進藥廠（Amgen）購入逾2億股，總額約27億美元，股價飆31.9%，收報110元；藥明生物（2269）折讓配股，股價挫6.5%，收報86.45元，成交金額達60.51億元，居成交榜榜首；近期跑贏大市的藍籌石藥（1093）回吐1.6%，收報19.82元，為表現最差藍籌股。

百濟神州獲入股急升

　　友信證券研究部總監陳偉聰表示，過去兩周大市走勢沉悶，於26500至27000點之間反覆上落，現時恒指已略為突破二萬七大關，如下周可守住上述關口，料短期會反覆向上。

　　陳偉聰又指出，當中美貿談傳出好消息，以及國家計劃推出刺激經濟措施，將利好後市表現，一旦恒指能突破阻力較大的27300點水平，預期可以進一步上升。

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