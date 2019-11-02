A股造好帶動 恒指重上二萬七

上證指數收報2958點，升1%，中止連續三日跌勢；深證指數則收報9802點，漲1.7%；兩市成交合計縮減至4349億元人民幣。
工信部副部長陳肇雄周四公佈，5G商用正式啟動，5G股續見市場資金追捧。長飛（6869）急漲12%，收報13.84元；中通服（552）飆11.1%，收報5.39元；京信通信（2342）抽升8.3%，收報1.96元。手機股舜宇（2382）創逾一年高位，高見131.4元，收升2.1%，報129.4元，為升幅最大藍籌股。
5G商用 概念股受捧
百濟神州（6160）獲美國安進藥廠（Amgen）購入逾2億股，總額約27億美元，股價飆31.9%，收報110元；藥明生物（2269）折讓配股，股價挫6.5%，收報86.45元，成交金額達60.51億元，居成交榜榜首；近期跑贏大市的藍籌石藥（1093）回吐1.6%，收報19.82元，為表現最差藍籌股。
百濟神州獲入股急升
友信證券研究部總監陳偉聰表示，過去兩周大市走勢沉悶，於26500至27000點之間反覆上落，現時恒指已略為突破二萬七大關，如下周可守住上述關口，料短期會反覆向上。
陳偉聰又指出，當中美貿談傳出好消息，以及國家計劃推出刺激經濟措施，將利好後市表現，一旦恒指能突破阻力較大的27300點水平，預期可以進一步上升。