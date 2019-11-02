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余偉文：金管可維持金融穩定

2019-11-02 列印
　　上任一個月的金管局總裁余偉文強調，金管局「有能力、有信心、有資源」維持香港貨幣金融市場穩定。余偉文表示，全球經濟放緩，主要央行政策難以預測，再加上本土事件持續，而且科技運用加速，銀行界應該做好充份準備，以應對宏觀環境變化。

  他又指，未來幾年將繼續加強香港作為內地市場中介人角色，參與大灣區發展，並發展香港成為綠色金融中心；而且基建融資、企業財資中心業務、私募基金及財富管理業務等，亦有發展潛力。

加強內地中介人角色

　　另外，金管局會把握金融科技帶來的機遇，協助銀行利用合規科技，降低合規成本；亦希望更多合規科技公司進入香港市場。　

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