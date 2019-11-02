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星島：正與投資者進行磋商

2019-11-02 列印
　　星島新聞集團（1105）昨日發通告，表示正與對該公司有興趣之潛在獨立投資者進行磋商，但強調有關磋商可能或不可能成事，有需要時將另行發出公告。

　　星島又指出，已知悉最近公司股份價格及成交量上升，但並不知悉該等變動的其他原因。星島股價在兩日內急飆達29.4%，昨日則升8.2%，收報1.32元，創逾八年高位。
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