星島：正與投資者進行磋商

中共中央在每屆五年的任期中段，召開的中央委員會全體會議，很多時都有承前啟後的重要作用，剛結束的四中全會（中央委員會第4次全體會議），卻罕有地專門有一部份討論「一國兩制」，並在會議的決定提及港澳。大家心知肚明，在中央眼中，澳門並無問題，有問題的只是香港，所以今次四中全會《決定》講的「一國兩制」問題，恐怕是為香港度身訂造。 全國人大常委會法工委主任、港澳《基本法》委員會主任沈春耀周五出席記者會，解讀四中全會《決定》，是圍繞按照一國兩制原則，治理好香港、澳門，提出了一系列工作任務和要求： 一是堅持依法治港治澳，維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，完善特別行政區和憲法及《...

2019-11-02