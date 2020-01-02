下周一起實施 支持小企業融資 人行降準 放水逾8000億

踏入新一年人行隨即出招撐經濟，在臨近春節銀根緊張之際，官方上周曾暗示降準，及至昨日中國人民銀行宣佈，將於下周一（6日）起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放逾8000億元（人民幣，下同）長期資金。



人行表示，本次降準增加金融機構資金來源，亦降低銀行資金成本每年約150億元，透過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。亦與春節前現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍保持基本穩定及靈活適度，並非大水漫灌，體現科學穩健把握貨幣政策逆周期調節力度，穩健貨幣政策取向沒有改變。



支持實體經濟發展



人行稱，降準範圍不包括財務公司、金融租賃公司及汽車金融公司；是次降準為全面降準，體現逆周期調節，有效增加金融機構支持實體經濟穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟資金成本，直接支持實體經濟。



有分析指出，是次人行降準有三個效果，首先在春節前「錢緊」期釋放長期資金；其次可降低社會融資成本；最重要是可有效增加金融機構支持實體經濟穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟資金成本，直接支持實體經濟。



國務院總理李克強上周表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率及綜合融資成本，推動小微企業融資難、融資貴問題明顯緩解。



中原證券認為，人行降準力度反映政府普惠式金融決心，0.5個百分點應不僅是季節性調整對沖跨年這一原因，更多是考慮實體經濟融資需求，而且從宏觀經濟下行角度，採取逆周期調節。



市場普遍預計，2020年人行將會降準兩至三次，亦有分析人士指，未來人行有可能仍會採用中期借貸便利（MLF）超額敘作與降準交替使用方式，補充中長期流動性。中金公司駐港經濟學家Eva Yi表示，2020年仍有進一步下調存款準備金率空間，以減輕小銀行去槓桿化影響。若在本次降準後，經濟增長有更多企穩及復甦跡象，人行或會放緩降準步伐。



