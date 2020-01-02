  • 2020年1月2日 星期四
  • 18º
  • 78%
熱門： 元旦遊行滙豐叱咤抽獎鄭俊弘 何雁詩

日報新聞 > 財經

大行審慎 恒指料見29200

2020-01-02 列印
　　2019年港股飽受中美貿易摩擦、本港社會風波及中港經濟下行影響，全年表現反覆。去年初中美貿談向好，恒指首季錄得近十年來單季最大升幅，四月更一度突破三萬點，惟六月起受社會事件困擾，大市隨即掉頭向下，最終隨中美達成首階段協議，市場氣氛轉好，港股於年末重登二萬八大關。

　　展望2020年，恒指將延續上年不確定因素。雖然中美落實首階段貿易協議，但第二階段或會觸及深層問題，令談判困難重重。另外，美國大選及英國脫歐前景不明，加上環球經濟放緩，多間大行對港股後市看法審慎，今年目標介乎27000至29200點。

　　滙豐私人銀行認為港股現水平大致反映中美達成首階段貿易協議利好因素，預測恒指於2020年底有望升至29200點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd