澳門上月賭收減13.7%連跌三月全年跌3.4%

過去一年中美貿易談判反覆，加上內地經濟增長放緩，以及本港社會事件持續，在眾多不明朗因素下，澳門賭收難免受到影響。澳門12月博彩收入按年下跌13.7%，是連續第三個月下跌。有分析預期，2020年濠賭股及整體博彩收入表現難言樂觀。



澳門博彩監察協調局公佈，12月博彩毛收入228.38億（澳門元，下同），按年跌13.7%，是連續第三個月下跌；按月則跌0.2%。2019年全年計，博彩毛收入2924.55億元，按年減少3.4%。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，過去因港珠澳大橋及廣深港高鐵等大型基建落成，市場普遍看好2018年年底，以及2019年初賭收表現，但整體賭收表現較市場預期失望，尤其是於2019年下半年，主要受中國經濟下行等因素影響，貴賓廳業務大受打擊；加上本港政治事件持續，連帶澳門中場業務轉差，故2019年整體博彩收入較預期差。溫傑又指，市場普遍擔心受中美貿易戰影響，對美資公司賭場續牌問題會出現變數，故一眾濠賭股表現亦較市場預期差。



上月國家領導人到訪澳門，並公佈支持澳門發展政策，包括建設人民幣結算中心，溫傑稱，消息已令近期一、兩個月市場氣氛轉好，帶動濠賭股表現向好，但對於會否「旺丁」繼而「旺財」，則是未知之數，故對濠賭股及整體博彩收入於2020年表現不太樂觀，但認為受去年低基數效應，2020年下半年賭收料會有較大好轉。



專家看淡濠賭股前景



另外，就近日有博彩員工團體再次關注，博彩企業使用的電子賭枱釋放輻射一事，澳門博彩監察協調局表示，當局一直十分重視博彩從業員工健康，除協助權限部門進行日常職安健巡查外，在審批博彩設備時，亦會要求博彩企業提交獨立第三方檢測報告，確保娛樂場博彩設備符合認可安全標準。



