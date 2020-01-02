六新股趕上市頭班車 開拓藥業獲聯想入股

有六隻新股趕在1月1日前向港交所（388）遞交上市申請，爭做2020年新股。當中未有盈利的製藥公司開拓藥業，主要針對前列腺癌及乳癌研發藥物及聯合療法，其目前擁有兩項核心在研產品，其一的普克魯胺（GT0918）正於中國進行第三期臨牀試驗，計劃最快會在2020年提交新藥申請，同時亦預計該藥於2020年在美國完成第二期臨牀試驗。



開拓藥業過往合共進行5輪投資，在天使輪投資中獲得聯想控股（3396）旗下的聯想之星入股，於公司實施股權重組前，持股佔比達12.23%。開拓藥業曾於2016年12月在新三板上市，最終在2018年6月自願於新三板除牌。



根據申請文件顯示，截止2019年上半年，合共虧損9850.5萬元（人民幣，下同），虧損按年擴大161%，而2018年全年的研發成本為9319.8萬元，佔總虧損的85.9%，該數據在2019年上半年則為98.8%，華泰國際為獨家保薦人。



另外，宏力醫療亦遞交上市申請，該公司目前於河南省經營一間民營醫院，並為一間獨立第三方醫院提供管理服務，收入主要源於診斷、治療、綜合醫療服務以及藥品銷售，於2019年首三季度，期內收入逾4億元，按年上升7.3%，期內純利為4446萬元，按年下跌23.4%，交銀國際為獨家保薦人。



宏力醫療喜相逢申上市



近年內地倡導「共享經濟」，除眾所周知的共享單車外，共享汽車亦日漸盛行。內地汽車融資租賃服務供應商喜相逢亦申請上市，該公司主要透過自營銷售網點以及應用程式等途徑進行汽車銷售，另外亦於2018年開始提供共享汽車服務，根據其提供文件顯示，2018年全年收入達10.2億元，按年上升30.6%，不過期內利潤則為5994.3萬元，按年下跌1.44%。



