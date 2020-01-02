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中證監公佈H股全流通細則

2020-01-02 列印
■獲中證監批准的上市公司完成相關信息披露後，即可成為聯交所上市流通股份。
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　　過往內地公司來港上市後，僅有首次公開發售時發行的股份（稱為「H股」）可以在市場中流通，其餘原有股東股份（亦稱為「內資股」），不能在港交所（388）進行買賣。不過，中國證券登記結算公司及深圳交易所在2019年除夕（12月31日）公佈，有關H股全流通的業務實施細則，規範H股全流通的登記存管及交易結算業務，經中國證監會批准，即日起實施。

三日完成券資交收

　　根據實施細則顯示，獲得中證監批准參加H股全流通的上市公司，在完成相應信息披露後，則可將無質押、凍結、限制轉讓等限制性狀態的股份，轉登記至香港股份登記機構，則可成為聯交所上市流通股份，結算貨幣為港幣。

　　另外，申請H股全流通的交易日當日完結時，中國結算將會向境內結算參與人發送清算數據，並向中國結算香港發送交收指令，次日中國結算香港將會根據指令與香港結算中央結算及交收系統進行預對盤處理，第三日完成券資交收。

  中國結算將根據清算結果於T+2日，完成與境內參與人的證券交收。

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