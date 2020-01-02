中證監公佈H股全流通細則

三日完成券資交收
根據實施細則顯示，獲得中證監批准參加H股全流通的上市公司，在完成相應信息披露後，則可將無質押、凍結、限制轉讓等限制性狀態的股份，轉登記至香港股份登記機構，則可成為聯交所上市流通股份，結算貨幣為港幣。
另外，申請H股全流通的交易日當日完結時，中國結算將會向境內結算參與人發送清算數據，並向中國結算香港發送交收指令，次日中國結算香港將會根據指令與香港結算中央結算及交收系統進行預對盤處理，第三日完成券資交收。
中國結算將根據清算結果於T+2日，完成與境內參與人的證券交收。
港人未能開心送舊迎新，前天除夕晚九龍區多處爆發反修例衝突，元旦日民陣發起遊行，激進示威者發難，大肆破壞滙豐銀行、多間中資銀行、食肆商店等，更有人放火焚燒中環滙豐總行外的銅獅子，並在高等法院外塗鴉辱罵法...
2020-01-02
踏入二○二○年，中國和亞洲地區又怎樣過節？對比起歐美各地的新年活動都關注煙花和環保問題，亞洲方面就以「無人機」為主，除此以外，北京天安門的元旦升旗儀式吸引全國各地五萬人到來觀看，而台灣墾丁龍磐公園迎第...
2020-01-02
英國威廉王子和夫人凱特周二發起一個獎金達數百萬英鎊的獎項，鼓勵全球好手一同來為地球最嚴重的環境問題尋找解決方案。威廉認為，地球現正處於臨界點。 據宣傳文件形容，這個「修復地球獎」（Earthshot Prize）是「史上最具聲望的環境獎項」。此獎項未來十年每年將獎勵五名得主，目標是要替全球最急迫的挑戰，當中包括氣候變化和空氣污染，找出至少五十種良方。 三十七歲的威廉透過聲明說：「地球正處於臨界點，我們面臨嚴峻抉擇：其一是我們繼續現狀，傷害我們的地球至無可挽回地步；或者是謹記我們身為人類的獨特力量，還有我們不間斷領導、創新與解決問題的能力。」 他更表示：「未來十年我們將面臨其...
2020-01-02
據星島地產網報道，近期中細價屋苑連錄用家承接，九龍灣得寶花園高層，面積282方呎，獲外區客以498萬承接。另外，上水御皇庭頂層戶，面積417方呎，則以595萬易手。 得寶一房498萬易手 美聯分行高級...
2020-01-02
踏入新一年人行隨即出招撐經濟，在臨近春節銀根緊張之際，官方上周曾暗示降準，及至昨日中國人民銀行宣佈，將於下周一（6日）起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放逾8000億元（人民幣，下同）長期...
2020-01-02
利物浦新兵南野拓實未能於今晚英超新年首戰主場鬥錫菲聯披甲，然而主帥高普透露有意將出任右翼的他改踢中場，跟南野一樣曾效力薩爾斯堡的沙迪奧文尼及拿比基達，正好借今仗向該名日本中場示範如何在利物浦立足。 （Now621、4K 611台周五凌晨4:00直播） 由薩爾斯堡轉投利物浦的南野拓實未能披甲，正好讓紅軍領隊高普思考南野的定位，前者直言有意將此子改造成中場。兩名薩爾斯堡舊將沙迪奧文尼和拿比基達，正是在高普麾下轉型。文尼效力紅軍之初是出任右翼，後來被高普移至左翼即解放射門鞋，今季各賽事攻入全隊最多的十四球。 高普麾下新中場 本身司職進攻中場的基達，也被高普改造成後上型中場...
2020-01-02
福士最近再次引入GTI Perfomance版本，刪減了部份豪華配套，車價首次降至三十五萬元以下水平，跟對手現代i30N相差只約一千元。兩款好玩又實用的五門五座掀背快車，哪款你最Like？ 文...
2020-01-02
鄭俊弘年底做老襯 何雁詩晒巨鑽婚戒 鄭俊弘和何雁詩在17年被揭秘密撻着，男方曾遭質疑見異思遷戀上何雁詩，鄭、何相戀兩年半終修成正果，昨日元旦凌晨，兩人分享甜爆婚照，女方更戴上閃爆巨鑽婚戒，宣佈鄭俊弘求...
2020-01-02
新舊年交替，湖北武漢爆發不明肺炎疫情。經歷過沙士蹂躪的香港人，深知神秘病毒殺傷力巨大，更會對社會和經濟造成嚴重打擊。政府必須立刻加緊邊境的檢疫，同時與內地衞生部門加強溝通，掌握疫情的最新發展，並築起防線，阻止病毒入境肇禍。 ○三年沙士一疫，是由內地病人入境香港，引起人傳人疫情，一發不可收拾。面對武漢爆發不明肺炎疫情，迄今至少有二十七宗確診病例，當中七人死亡，令人憂慮的是，至今病毒源頭仍然不清楚，也未知治療方法，令抗疫工作，充滿不確定性。 病毒無疆界，現在香港面對的挑戰，比○三年更大，因為中港兩地跨境基建更多，包括高鐵和港珠澳大橋，客運量更大，兩地人流交往更便捷，加上入境口岸...
2020-01-02
法國騎師彭國年昨日開始在港客串，四匹座騎計牌面並不突出，但頭場已憑半冷的「上校」殺入三甲，之後再有「天天精彩」跑大冷位置，而到尾場更憑「快益善」爆二十五倍W，迅速在港打響名堂！彭國年賽後開心地表示：「...
2020-01-02