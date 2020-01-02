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大慶去年油氣當量增4.7%

2020-01-02 列印
　　內地第一大油田大慶油田，2019年全年完成油氣當量4362.82萬噸，按年增加195.96萬噸，增幅為4.7%。當中完成內地原油產量為3090.0137萬噸，海外權益產量亦達910萬噸，首次突破900萬大關，天然氣產量亦連續九年錄得增長，海外市場收入亦再達百億元。

　　2019年亦是大慶油田發現60周年，直至現時，大慶油田合共累計生產原油超過23.9億噸，油氣產量當量仍然保持在年產4000萬噸以上水平。

年產4000萬噸以上

　　據新華社報道，油田全面加大油氣勘探開發力度，全年提交石油探明儲量、控制儲量、預測儲量1.46億噸，天然氣預測儲量524億立方米。勘探方向亦由大慶探區逐步延伸至川渝探區，由常規油氣資源轉向非常規油氣資源，松遼緻密油產量突破百萬噸，成為增儲上產重要領域。

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