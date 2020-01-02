大慶去年油氣當量增4.7%

英國威廉王子和夫人凱特周二發起一個獎金達數百萬英鎊的獎項，鼓勵全球好手一同來為地球最嚴重的環境問題尋找解決方案。威廉認為，地球現正處於臨界點。 據宣傳文件形容，這個「修復地球獎」（Earthshot Prize）是「史上最具聲望的環境獎項」。此獎項未來十年每年將獎勵五名得主，目標是要替全球最急迫的挑戰，當中包括氣候變化和空氣污染，找出至少五十種良方。 三十七歲的威廉透過聲明說：「地球正處於臨界點，我們面臨嚴峻抉擇：其一是我們繼續現狀，傷害我們的地球至無可挽回地步；或者是謹記我們身為人類的獨特力量，還有我們不間斷領導、創新與解決問題的能力。」 他更表示：「未來十年我們將面臨其...

2020-01-02