中環IFC外望——本月14日起可換新鈔迎鼠年

農曆新年將近，市民開始準備「唱新銀紙」封利是迎鼠年，金管局及三家發鈔行宣佈，將於本月14日起提供不同面額的新鈔及「迎新鈔」（雖舊仍新淨的鈔票）供市民兌換；2018系列20元及50元的鈔票亦會於同日面世。



金管局表示，過往幾年，發鈔行平均發行約3.5億張鈔票，包括新鈔及「迎新鈔」；今年安排會於以往一樣，且「迎新鈔」的供應亦會非常充裕。



金管局話，自2006年起一直提倡使用「迎新鈔」來封利是，平均每年推出1.6億張「迎新鈔」，可以慳到210公噸棉花。近年來「迎新鈔」比例不斷增長，佔總出鈔量的比例由2006年的20%，增加至近年的約45%。每張新鈔的平均成本約為0.8元。



2018版50元及20元鈔票即將面世，金管局就透露，首批印製量分別為8500萬張及2.6億張，均約為其面額流通量的三成。截至2018年底，20元是市面上流通數量最多的面額，流通量為8.5億張，佔比約35.7%；其次為100元，約佔16.9%。



旅發局大抽獎網遭列黑名單



反修例風波未停息，旅發局取消除夕煙花匯演，改為舉行倒數大抽獎和加強版「幻彩詠香江」，豈料大抽獎一波三折，不少參加者投訴無法在網上登記參與，旅發局延長登記時間，更推遲抽獎。對種種不便，旅發局向參加者表示歉意。



旅發局原定在除夕夜舉辦大抽獎，送出機票、主題公園套票及酒店住宿等合共四百萬元獎品，未料波折重重。首先，活動前天下午六時開始接受網上登記，但很多人填寫資料後，未獲電郵驗證碼，無法完成登記程序，不少人心急如焚。其後，旅發局取消驗證碼，提交電郵地址及部份身份證資料即可，但不少人仍然無法登記。為公平起見，旅發局決定延長登記時間至昨午三時，抽獎時間亦順延至昨晚八時，得獎結果改為昨晚十時於活動網站公佈，頭獎的10位幸運兒須在24小時內登記，所有得獎者均會獲電郵通知。最終有163萬人成功登記。



旅發局表示，留意到大抽獎網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，昨日聯絡有關供應商，希望將網站從黑名單中剔除，故需時處理。



高瞻