貿協將簽 人行降準放水 三大指數破頂 美股彈235點

美股今年首個交易日高開紅盤，受惠中美即將簽署第一階段貿易協議，以及中國人民銀行降準，美股三大指數齊破頂。杜指早段上升99點報26837點，納指亦升39點報9012點，標指升14點報3245點。歐洲三大股市均向好。



美國就業數據仍維持佳態，上周首次申領失業救濟人數減少2000人，至22.2萬人的四周新低，市場預期為22萬人；而持續申領人數增加500人，至172.8萬人，較市場預期降至168萬人為多。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28773點，升235點；納斯達克指數報9064點，升92點。滙控（005）美國預託證券價格曾見61.15港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見387.69港元，較香港收市價升5.29港元。



另外，歐羅區製​​造業進續呈弱勢，IHS Markit的製造業活動指標至12月的46.3點，連續11個月低於50的榮枯分界線，反映製造業持續疲弱收縮。



美國總統特朗普在Twitter上指出，將於本月15日，在白宮與中國簽署第一階段中美貿易協議；中國的高級代表亦會出席。他將在稍後時間前往北京，開始商討有關第二階段中美貿易協議。



恒指有力試兩萬九



人民銀行突宣佈降準，加上中美或於15日簽署首階段貿協，刺激中港股市於2020年首個交易日來個「開門紅」，恒指高開後發力攀升，重越28500水平，並以最高位收市，收報28543，飆353點，創去年7月25日以來最高；國指亦強勢，收報11320，走高152點。主板成交908億元。分析預期，當有更多利好消息出現，恒指首季有望上試29000點。



人行降準，市場預料可能利好內地樓市，內房股表現標青。融創（1918）抽升5.05%收報48.9元；萬科（2202）漲3.31%收報34.35元；碧桂園（2007）急升3.21%收報12.88元；恒大（3333）升2.78%收報22.2元；潤地（1109）創新高，曾見40.15元，收市上揚1.55%報39.4元；中國海外（688）升1.15%收報30.7元。



元旦日本港再發生激烈示威事件，本地地產股受壓，九倉置業（1997）跌1.37%收報46.9元，為最弱勢藍籌股。澳門去年12月賭收跌幅繼續擴大，按年挫近14%，創近4年最大跌幅，但比預期跌15%為好，濠賭股表現搶鏡。美高梅（2282）揚6.92%收報13.6元；銀娛（027）升5.75%收報60.7元，為最強勢藍籌股；澳博（880）升5.07%收報9.32元。











