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TVB售股添變數 「殼王」再坐一會

2020-01-03 列印
         正醞釀控股股東變動的電視廣播（511，TVB）添變數。據悉，原定踏入2020年便悉售股權並卸下TVB主席之職的「殼王」陳國強，與大股東黎瑞剛仍未就其出售股權及離任達成共識。

　　消息人士透露，關鍵是台灣女富商王雪紅為首的台資股東去留問題，令殼王或許要再坐一會，消息人士說：「Charles及台資股東賣股實賣得成，只係時間問題。」

        消息人士透露，TVB控股股東Young Lion（YL）內部就「分手」安排未達共識，大股東黎瑞剛同意陳國強股權轉手，而殼王亦與新投資者就股權轉讓「傾掂數」，而黎瑞剛亦樂意跟一個與他理念相近的新投資者合作。惟有YL股東不希望王雪紅一方的台資亦同時賣股離場，令陳國強「卡」在中間。
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