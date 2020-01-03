TVB售股添變數 「殼王」再坐一會

消息人士透露，關鍵是台灣女富商王雪紅為首的台資股東去留問題，令殼王或許要再坐一會，消息人士說：「Charles及台資股東賣股實賣得成，只係時間問題。」
消息人士透露，TVB控股股東Young Lion（YL）內部就「分手」安排未達共識，大股東黎瑞剛同意陳國強股權轉手，而殼王亦與新投資者就股權轉讓「傾掂數」，而黎瑞剛亦樂意跟一個與他理念相近的新投資者合作。惟有YL股東不希望王雪紅一方的台資亦同時賣股離場，令陳國強「卡」在中間。
湖北武漢二十七人感染不明肺炎，病毒源頭未明。醫管局昨晚公佈三宗由內地返港的懷疑個案，其中一名女子由武漢回港後出現上呼吸道感染徵狀並發燒，本周二往屯門醫院求診，她初步對沙士、禽流感測驗均呈陰性反應，現已...
2020-01-03
新華社有報道指，近年美國政府一直收緊簽證政策，令中國留美生和學者的簽證屢出受阻問題。業內人士建議，有意赴美留學的中國學生必須做好「兩手準備」。 據報道引述美國智庫移民政策研究所公佈，二○一八年美方簽發...
2020-01-03
根據二○一九年最後一天公佈的「彭博富豪指數」，全球最大網上零售集團亞馬遜創辦人貝索斯的身家雖然在一年內「縮水」一百億美元，但他仍然高踞全球富豪榜第一位。估計貝索斯的資產高達一千一百五十億美元；微軟集團創辦人比爾‧蓋茲以一千一百三十億美元緊隨其後。 貝索斯、比爾‧蓋茲和排第三位的法國大亨阿爾諾（Bernard Arnault），是這個富豪榜上擁有財富超過一千億美元的三人。 貝索斯經過了不太順利的二○一九年，因為與妻子離婚而被分身家，財富少了一大截。不過，他現時仍然擁有亞馬遜集團百分之七十五股權。其前妻麥肯齊擁有百分之四股權，相等於三百七十億美元，在全球富豪榜內排第二十五位。 ...
2020-01-03
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級聯席董事王偉誠表示，奧運站凱帆軒2座中層C室，面積426方呎，兩房間隔，望海景，原叫價880萬，其後減價37萬，以843萬易手，呎價19789元...
2020-01-03
美股今年首個交易日高開紅盤，受惠中美即將簽署第一階段貿易協議，以及中國人民銀行降準，美股三大指數齊破頂。杜指早段上升99點報26837點，納指亦升39點報9012點，標指升14點報3245點。歐洲三大...
2020-01-03
翼鋒奧甘波斯今季轉投西維爾後，迅速成為主力，盛傳拜仁慕尼黑打算在一月引入這位阿根廷快翼，不過教練路柏泰基明言今個轉會窗不會讓愛將離隊，相信此子今晚西甲可專心一意，助球隊延續近年主場對畢爾包的佳績，主勝可取。 （Now632台周六凌晨4:00直播） 奧甘波斯今季雖然初征西甲，不過深得主帥路柏泰基重用，至今西甲上陣十四場悉數正選登場。此子亦以表現回饋教練的信任，上述十四戰貢獻五入球一助攻，表現更吸引了拜仁的注意，據報這支德甲班霸有意在本月引入這位阿根廷翼鋒，只是路柏泰基直言不會放人︰「此子今季都會一直留效。」 主隊回勇兩連勝 轉會傳聞粉碎後，此子心無雜念之下可望助球隊延...
2020-01-03
教堂向是宗教色彩濃厚的建築物，各國的傳教士均喜歡以教堂作為傳教活動中心，團結信眾。然而無論有沒有宗教信仰，皆可在暢遊異國期間，多參觀當地具標誌性的教堂，了解其社區與宗教文化，即使純粹抱着觀摩心態，也能...
2020-01-03
2019年香港歷盡風霜，一場反修例風波，由6月持續至今仍未平息；上月中粉嶺公路更發生嚴重交通意外，導致傷亡慘重；社會上可謂一片愁雲慘霧，相信不少市民都很關心2020年的香港運程？來到鼠年，著名堪輿學家...
2020-01-03
武漢出現多宗不明肺炎個案，香港一名女子從當地返港後不適，向屯門醫院求醫，接受初步化驗後，並未感染沙士或禽流感，已經出院。這宗求醫事件在本周二發生，昨天由區議員率先披露，其後醫管局才公佈。有衞生界立法會議員不滿，指當局反應慢半拍，至昨晚港府舉行跨部門會議，才決定由今日起，在武漢來港客機的落機閘，額外加設紅外線熱像儀，監察入境客的體溫。事件反映，經過沙士一疫重創，衞生部門仍並未吸取慘痛的教訓。 防範武漢不明肺炎傳入，並非杞人憂天，因為每天均有直航飛機往返兩地，神秘病毒可以輕易隨患者過關，直抵香港。加上稍後農曆新年，中港跨境人流將會增加，提高病毒跨境傳播的機會。 港府反應慢半拍，...
2020-01-03
馬會昨日宣布由下周三谷戰起，夜賽的孖Ｔ將由兩口增至三口，跟日間賽事睇齊。如夜馬編跑八場，第一口孖Ｔ為第三、四場，第二口為第五、六場，第三口為七、八場；如夜馬編跑九場，第一口孖Ｔ為第四、五場，第二口為第六、七場，第三口為八、九場。 馬場浮世繪
2020-01-03