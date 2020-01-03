傳中方叫停滬倫通 GDR英上市計劃擱置

自去年六月初「滬倫通」啟動至今剛滿半年，外媒引述消息人士報道，基於中英之間的政治緊張關係，中方已經叫停「滬倫通」計劃。內地多家企業擬發行GDR（環球存託票據），透過「滬倫通」在英上市的計劃亦擱置。市場人士分析，就算暫停「滬倫通」，也不能令港交所（388）生意增加，兩者無直接關係。



路透社引述五名知情人士表示，中國因與英國政治關係緊張，暫停了上海與倫敦證交所的股市互聯互通計劃。中證監及上交所未回覆查詢；倫交所及英國財政部發言人均拒絕置評。



報道稱，上述五名消息人士包括官員及從事潛在「滬倫通」交易的人士，均與中國官員進行過對話，五名消息人士皆表示中國中止「滬倫通」計劃的原因是政治因素。當中有知情人士強調，英方對香港示威活動的立場，以及前英國領事館職員鄭文傑申請庇護一事，是叫停「滬倫通」計劃的原因。



耿爽：望英方提供公平營商環境



昨日在北京，外交部發言人耿爽並無確認「滬倫通」是否被叫停，亦無解釋原因。他表示，希望英方能為中國企業赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境，為中英各領域的務實合作順利開展，創造適宜條件。



報道指，多家西向發行GDR的企業亦因應叫停計劃。國投電力（600886.SH）曾於上年7月打算透過「滬倫通」進軍英國，惟考慮到市場環境，於上年12月推遲該計劃，據報由於中國叫停「滬倫通」，該計劃已被暫停。



另外，中國太保（2601）上年9月份擬申請納入「滬倫通」買賣，有望最早在2020年第一季度達成交易，現時集團跨境上市計劃亦已被擱置。



報道引述一位熟悉GDR的消息人士指，叫停「滬倫通」不僅對希望通過在倫敦上市而擴大投資者基礎的公司構成重大打擊，而且破壞了中國與全球市場的聯繫。



