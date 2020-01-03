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滙豐下月減免多項收費

2020-01-03 列印
　　滙豐銀行將於下月調整銀行服務收費。該行雖然減免多項收費，但主要集中於其最高端的理財客戶—「滙豐尚玉」，令尚玉客戶享有的收費優惠能與低一級別的高端理財客「卓越理財」區別出來。是次尚玉客戶獲三免兩減的收費調整。由2月1日起，滙豐為全面理財總值達780萬元或以上的尚玉理財客，提供多項的費用減免，包括豁免發出或購回本票原先收取的40元費用；從滙豐戶口扣款支付電匯，透過該行分行每張發出的電匯每次收費大減40%至120元；從滙豐戶口扣款支付匯票，發出匯票可獲豁免收費，原本收費為100元；透過滙豐分行即時付款予本地其他銀行的戶口，每次收費由160元減約38%至100元；若全面理財總值不足100萬元，可獲豁免每月最低結餘收費380元。

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