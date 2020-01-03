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小米今年衝5G 投入逾500億

2020-01-03 列印
　　小米集團（1810）創辦人兼董事長雷軍向公司全體員工發新年信，稱2020年是小米5G業務的衝鋒年，未來5年將至少投入500億元（人民幣．下同）於5G+AIoT（人工智能及物聯網）。

        雷軍表示，2019年初小米曾提出5年AIoT共投入100億元的戰略計畫，2019年一年的實踐已驗證戰略方向的可行性、正確性及戰略投入的必要性，現加碼升級為未來5年投入5G+AIoT達500億元，「要徹底確立智能時代的王者地位。」面對新的一年，雷軍向全體員工提出5個堅持：要堅持和用戶做朋友、堅持性價比戰略、堅持科技創新、堅持真材實料、死磕品質及堅持創業心態和奮鬥精神。

        

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