去年賣樓增9%超標 恒大今年銷售看6500億

2019年全年合約銷售面積約5846.3萬平方米，按年升11.5%；不過，均價則按年微跌2.2%，至每平方米10281元。
此外，有多間內房企公佈去年銷售情況，均錄得按年升幅。美的置業（3990）去年銷售邁過「千億線」，其2019年合同銷售額錄得1012.3億元，按年增長約28.1%。期內，相應已售建築面積約1002.3萬平方米，按年升約26.8%。
大摩睇三內房將升逾六成
富力地產（2777）2019年全年合約銷售額約1381.9億元，按年增長5.4%；銷售面積按年升23.3%，至1254.76萬平方米。另外，中國奧園（3883）全年合同銷售額亦錄得29%的按年升幅，至約1180.6億元。不過，單計12月，其合同銷售額則按年跌3.5%，至約167.9億元。
另外，摩根士丹利昨發表報告指，看好時代中國（1233）、旭輝控股（884）及中駿集團（1966）3隻內房股在未來15日，股價有六至七成的可能性會上升。該行稱，據中國房產信息集團公佈的數據，上述3隻內房股均超額完成年度銷售目標。
據報告，時代中國2019年全年合同銷售金額780億元，按年升近三成，超額完成750億元的銷售目標。旭輝全年合約銷售則按年增38%至2090億元，完成全年1900億元目標。另外，中駿全年合同銷售額則錄得810億元，亦超額完成700億元目標。該行給予時代中國、旭輝及中駿的投資評級均為「增持」，目標價分別為19.69港元、6.83港元、6.25港元。