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螞蟻金服星洲申虛銀牌照

2020-01-03 列印
　　有科網企業做過江龍，參與新加坡虛擬銀行業務。據外電報道，阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻金服已經向新加坡申請全數碼銀行牌照（DIGITAL FULL BANK Licence），螞蟻金服對此報道不予置評；電競設備生產商雷蛇（1337）較早前亦宣佈，已向當局遞交全數碼銀行牌照的申請。

        新加坡金融管理局擬向非銀行機構，發出5個數碼銀行牌照，以吸納更多的競爭者。事實上，早前曾有外媒指出，螞蟻金服擬參與虛擬牌照的競爭，當時該公司已表示，有意於新加坡申請虛擬銀行牌照，並正研究這個機會。

        另外，雷蛇早前同樣公佈，其金融科技分支「Razer Fintech」已向新加坡金管局申請全數碼銀行牌照，以設立「Razer Youth Bank」。

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