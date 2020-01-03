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財新PMI上月報51.5 結束五連升

2020-01-03 列印
　　財新中國12月製造業採購經理指數（PMI）結束五連升，下跌至51.5，表現遜預期，並與本周二公佈的官方PMI數據不一致。專家指，製造業景氣較早兩月有所減弱，但企業家恢復信心，願意擴張生產及增加庫存。

        2019年12月財新PMI按月下跌0.3個百分點，至51.5，略遜於市場預期的51.8，中斷了7月以來連續五個月的升勢，但單月計仍是全年第三高。惟財新PMI的數據與日前官方PMI按月持平的50.2不一致，當中官方PMI調查對象大多為大型企業與國企，而財新則主要以調查中小企為主。

        財新調查顯示，12月新定單持續增長，但新定單指數與新出口定單指數均見回落，受訪廠商表示，海內外需求改善，但出口業務整體繼續只有輕微增幅。

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