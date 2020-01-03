中環IFC外望——網傳誠哥派錢 消息屬「吹水」

本港經濟持續低迷，長和創辦人李嘉誠旗下基金會，早前推出總值10.09億元的「應急錢」計劃，以紓緩中小企經濟壓力。網上昨日更瘋傳誠哥會全民豪派5000元，不少網民大感興奮，惟有細心網民很快發現，原來有關消息僅屬預測。



昨日各facebook群組及WhatsApp群組，均瘋傳一則報章剪報，標題寫着「全港市民有福 李嘉誠再派錢」，內文提及基金會將在新春期間，向全港年滿18歲的市民「豪派5000元過肥年」，更指基金會沿用雲端人工智能技術，合資格人士只需要在手機提交身份證明及銀行戶口，便可在24小時內獲審批和發放。



內文更提及港府也會補鑊再派錢，申請表格在各大民政事務處索取，預計2021年完成首輪審批手續。



不過該則消息只屬「吹水」，是一份報章對2020年的「十大預測」。李嘉誠基金會在回應傳媒查詢時，則表示「沒特別回應」。



郭炳江重出江湖任新地附屬董事



新地郭炳江雖然早已刑滿出獄，但因被法庭下令禁止出任董事五年，所以出獄後一直未有重出江湖。不過，這禁令去年底剛屆滿，以佢數十年商場經驗，對新地當然係瑰寶，所以在禁令期滿後，已重新出任公司董事。新地證實他今年起出任旗下新鴻基地產代理的資深董事，專注長期土地規劃及項目發展策略，不會參與新地日常營運。



五年多前法庭判令郭炳江服刑起，五年內不得出任公司董事，限期剛好在上星期屆滿。新地昨日稱，今次委任是鑑於郭炳江曾經長期服務集團，在土地規劃及項目發展具有豐富知識和深厚經驗，從事行業三十幾年間有多項大型項目經驗，又具國際視野，有利集團相關長遠發展。



現年69歲的郭炳江，2019年3月刑滿出獄後，一直都專注私人事務，例如讀書寫論文、出席多個福音講座等。不過上個月新地第五座「帝」系酒店開幕時他都有出席，透過傳媒寄語下一代接班人「慢慢成長，唔好咁快成功，因為好容易驕傲」，但遲遲不肯透露會否重返新地。



高瞻