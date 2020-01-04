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Kilcoy擬來港主板上市

2020-01-04 列印
　　新一年本港新股市場氣氛樂觀，前日再有兩間公司向本港遞交主板上市申請，當中包括來自澳洲全球食品解決方案供應商Kilcoy遞交上市申請，是2020年在本港第一間遞交上市申請的海外企業，聯席保薦人為花旗及招銀國際。Kilcoy業務以澳洲、中國及美國為基礎，主要生產高級牛肉及其他優質動物蛋白產品，並提供針對牛肉、蛋白以及膳食的解決方案。

　　另一方面，正榮地產（6158）母企正榮集團將旗下物業管理公司正榮服務分拆，在主板遞交上市申請，交銀國際為獨家保薦人。

正榮分拆物管業務

　　該公司去年首三季收入達5.17億元（人民幣，下同），按年升61.25%；純利為7219.7萬元，按年升152.48%。截至去年9月底止，該公司在管建築面積達2100萬平方米。

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